TİKA'dan Hırvatistan'daki mescitlere destek

ZAGREB (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Hırvatistan'ın Karlovac şehrindeki 3 mescide teknik ekipman desteği sağlandı.

Ülkede yaşayan Müslümanların din hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve hizmetlerin kalitesini arttırmayı amaçlayan TİKA, Karlovac'daki 3 mescide bilgisayar, televizyon ekranı, yazıcı ve projeksiyon cihazı yardımında bulundu.

Karlovac İslam Meclisi Başimamı Admir Muhjic, Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini ileterek, "Görev bölgemizdeki 3 mescide sağlanan ekipmanlarla çocuklarımız ve cemaatimiz daha iyi şartlarda dini hizmetler edinme imkanı bulacak. Bu yardım, aramızdaki kardeşlik bağının güzel bir göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.

TİKA tarafından Hırvatistan'ın Bosna Hersek sınırı yakınlarındaki Maljevac'daki mescide mobilya desteği sağlanırken, Bogovolja Camisi'nin ses sistemi yenilendi.

Öte yandan Müslüman nüfusunun az olduğu Hırvatistan'daki İslam Birliğine bağlı 18 minaresiz mescit bulunuyor. Mescitler vasıtasıyla Hırvatistan'daki Müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor.