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TİKA'dan Pakistanlı öğrencilere kırtasiye yardımı
İSLAMABAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'daki 4 devlet okulunda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.Ülkenin Belucistan eyaletinin Gvadar kentinde bulunan 4 devlet okulunda...
Genel 31.08.2019, 13:41 31.08.2019, 16:45
İSLAMABAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'daki 4 devlet okulunda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.
Ülkenin Belucistan eyaletinin Gvadar kentinde bulunan 4 devlet okulunda yapılan yardım dağıtımına Gvadar Vali Yardımcısı Anis Gorgaji, TİKA Karaçi Program Koordinatörü İbrahim Katırcı, Bölge Eğitim Müdürü Münir Ahmed ile öğrenciler katıldı.
Katırcı ise yaptığı konuşmada TİKA'nın Pakistan'da öncelik verdiği sektörlerden birinin eğitim olduğunu belirterek yakın zamanda eğitim alanında yeni projeler ile Pakistan eğitimine desteğin artacağını ifade etti.
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