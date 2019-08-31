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TİKA'dan Pakistanlı öğrencilere kırtasiye yardımı

İSLAMABAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'daki 4 devlet okulunda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.Ülkenin Belucistan eyaletinin Gvadar kentinde bulunan 4 devlet okulunda...

Genel 31.08.2019, 13:41 31.08.2019, 16:45
TİKA'dan Pakistanlı öğrencilere kırtasiye yardımı
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İSLAMABAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'daki 4 devlet okulunda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Ülkenin Belucistan eyaletinin Gvadar kentinde bulunan 4 devlet okulunda yapılan yardım dağıtımına Gvadar Vali Yardımcısı Anis Gorgaji, TİKA Karaçi Program Koordinatörü İbrahim Katırcı, Bölge Eğitim Müdürü Münir Ahmed ile öğrenciler katıldı.

Kentteki 4 okulda eğitim alan ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılırken burada bir konuşma yapan Ahmed, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde TİKA tarafından yapılan yardımın öğrenciler ve aileleri tarafından anlamlı olduğunu söyledi.

Katırcı ise yaptığı konuşmada TİKA'nın Pakistan'da öncelik verdiği sektörlerden birinin eğitim olduğunu belirterek yakın zamanda eğitim alanında yeni projeler ile Pakistan eğitimine desteğin artacağını ifade etti.

#Belucistan Eyaleti #Gvadar #pakistan #Pakistanın Karaçi kenti #TİKA #TİKA Karaçi Program Koordinatörlüğü #Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
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