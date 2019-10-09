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TİKA meslek edindirme kursunu bitiren Afgan kadınlar sertifika aldı
KABİL (AA) - Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde 6 ay önce açtığı meslek edindirme kursunu bitiren Afgan kadınlar sertifikalarını aldı. TİKA'dan yapılan açıklamada,...
Genel 09.10.2019, 08:54
KABİL (AA) - Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde 6 ay önce açtığı meslek edindirme kursunu bitiren Afgan kadınlar sertifikalarını aldı.
Kurs malzemelerinin tamamının TİKA tarafından alınıp hibe edildiği mesleki eğitim ve kapasite geliştirme kurslarının 6 ay sürdüğü ifade edilen açıklamada, kursları başarıyla tamamlayan 100'e yakın kursiyerin, düzenlenen törenle sertifikalarını aldığı aktarıldı.
Sertifika töreninin ardından açılan sergiye ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği vurgulanan açıklamada, Afganistanlı kadınların meslek edinmeleri ve sosyal hayatta kazanımlar sağlanması amacıyla benzeri kursların devam edeceği de kaydedildi.
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