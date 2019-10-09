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TİKA Pakistan'da mesleki eğitim merkezi açtı

Pakistan'da eğitim imkanı bulamamış gençlerin meslek öğrenebileceği Profesyonel Eğitim Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından açıldı.

Genel 09.10.2019, 10:03 09.10.2019, 11:38
TİKA Pakistan'da mesleki eğitim merkezi açtı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da eğitim imkanı bulamamış gençlerin meslek öğrenebileceği Profesyonel Eğitim Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından açıldı.

Ülkenin güneyindeki Karaçi kentinde yapılan açılışa, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak ve TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı'nın yanı sıra kentte mesleki eğitim veren kurumların temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşma yapan Başkonsolos Uçak, eğitim merkezinde ülke ekonomisinin ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetiştirileceğini belirterek, "Karaçi, Pakistan'ın en büyük kenti olmanın yanında sanayi ve ticaret başkenti olma özelliğine sahip. Bu kentin yetenekli insan gücüne ihtiyacı var. TİKA'nın çabalarıyla açılan Profesyonel Eğitim Merkezi, Karaçi'nin ihtiyacı olan yetenekli insanları yetiştirecektir." ifadesini kullandı.

İşsizliğin ülkelerin gelişmesi önünde çözülmesi gereken bir engel olduğuna işaret eden Uçak, Türkiye'nin bu sorunu ortadan kaldırma yolunda Pakistan'a her türlü desteği sunacağını kaydetti.

- Pakistanlı şeflere Türk mutfağı eğitimi verilecek

TİKA Karaçi Koordinatörü Katırcı da düşük ve orta gelirli ailelerin çocuklarının burada alacakları eğitimin ardından iş bulmasının kolaylaşacağını söyleyerek, "TİKA'nın mesleki eğitim alanında Pakistan'a desteği devam edecek. Şu an Pakistan'ın en eski mesleki eğitim kurumlarından biri olan Pakistan Turizm ve Otel Yönetimi Enstitüsünün mutfak ve gastronomi bölümünün yenilenmesi çalışmaları devam ediyor. Projenin ikinci etabında, Türkiye'den gelecek şefler Pakistanlı şeflerle klasik Türk mutfağı alanında tecrübelerini paylaşacak." diye konuştu.

Profesyonel Eğitim Merkezindeki sınıflar ve bilgisayar laboratuvarında çağrı merkezi müşteri temsilciliği, stok yönetimi ve satış danışmanlığı gibi alanlarda mesleki eğitim verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak #pakistan #Pakistanın Karaçi kenti #TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı
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