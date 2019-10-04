TİKA'dan Balkanlara İHA teknolojileri eğitimi
ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Balkan kursiyerlere, İnsansız Hava Aracı Teknolojileri (İHA) eğitimi verildi.TİKA'dan yapılan...
ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Balkan kursiyerlere, İnsansız Hava Aracı Teknolojileri (İHA) eğitimi verildi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de, TİKA ve TÜ iş birliğinde yapılan eğitim programında, Balkanlardan gelen 6 rehber öğretmen ve 12 öğrenci, insansız hava araçlarından (İHA) biri olan drone yapımını ve temel uçuş tekniklerini birlikte öğrenerek, otonom sürüş deneyimleri yaşadı.
Teorik ve pratik eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilirken, farklı okullardan sürece dahil olan kursiyerlere eğitimin ardından drone hediye edilerek ülkelerine döndüklerinde eğitimde kazandıkları tecrübe ve birikimlerinin rehber öğretmenler eşliğinde aktarılmasına katkı sağlandı.
Öğrenciler, bu süreçte Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ni (TÜTAGEM), İstanbul TEKNOFEST, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlem Evi ve Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.
Eğitim programıyla, Balkanlar ile olan iyi ilişkilerin güçlendirilmesi, tarihsel bağların canlı tutulması ve bilimin gelişimine ışık tutan gençlere destek verilmesi amaçlanıyor.
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