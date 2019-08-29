Tilki ve yavruları yangında telef oldu
- Antalya'nın Kepez ilçesindeki meyve bahçesi ve çalılık alanda çıkan yangının, birçok yaban hayvanını olumsuz etkilediği belirlendi
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesindeki meyve bahçesi ve çalılık alanda dün çıkan yangında, bir tilki ve 5 yavrusu ile bazı yaban hayvanlarının telef olduğu tespit edildi.
Duraliler Mahallesi'nde Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğüne ait su deposunun yanındaki çalılık alanda dün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bölgede inceleme yapıldı.
İncelemede bir tilki ve 5 yavrusu ile kaplumbağa, yılan gibi yaban hayvanlarının telef olduğu görüldü.
Mahallelinin desteğiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü belirten Demir, "Yangın daha fazla ilerlemeden söndürüldü ama yangın sonrası tilki, yavruları ve kaplumbağa gibi hayvanların yandığın görmek bizi çok üzdü." dedi.
Mahalle sakini Hüseyin Kılar ise yangını söndürmeye çalıştıklarında tilki ve 5 yavrusunun yangından kaçmaya çalıştığını şimdi ise ölüsünü gördükleri için üzgün olduklarını ifade etti.
Kepez ilçesinde meyve bahçesi ve çalılık alanda dün çıkan yangına 2 helikopter ve 8 arazözle müdahale edilmiş, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın bazı seralarda, meyve bahçelerinde ve çalılık alanda zarara neden olmuştu.
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