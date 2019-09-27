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Tırtılların ormana zararı yok

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kayın ormanlarını istila eden tırtıllar ile ilgili açıklamada bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, bu tırtılların ağaçları kurutmadığını, sadece yaprakları yediğini söyledi.

Genel 27.09.2019, 11:18
Tırtılların ormana zararı yok
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kayın ormanlarını istila eden tırtıllar ile ilgili açıklamada bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, bu tırtılların ağaçları kurutmadığını, sadece yaprakları yediğini söyledi.

İnegöl ilçesinde ormanları saran tırtıllar, herkes tarafından merak konusu oldu. Ormanların yok olacağı iddia edilirken, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, korkulacak bir durumun olmadığını dile getirdi. Kızılkuyruklu kayın tırtıllarının ilk defa geçen sene 50 hektarlık bir alanda görüldüğünü ifade eden Yalçın Akın, “Doğada yaşayan bir canlı. Yeni üreyen bir hayvan değil. Kayın ormanlarında kayın yapraklarını yiyerek besleniyor. Popülasyondaki artıştan dolayı da ağaçlar dışarıdan kurumuş gibi görünüyor. Bu tırtılın ağaçları yok etmek, kurutmak gibi bir durumu yok. Ancak biz yine de bununla ilgili bir çalışma başlattık. Yaprakların üzerini kaplayan basilüs bakterileriyle ilk olumlu neticelerini aldık. Hem havadan hem de karadan bunu yaptık. İlk olumlu neticesini de aldık. Tırtıllarda belirli azalma görüldü. Ancak bunlarla mücadele bir süreçtir. Hemen 6 ayda veya 1 yılda sonuç alınabilecek bir durum değildir. Belki 2 yıllık bir mücadele yapmamız gerekiyor” dedi.

Popülasyonu azaltmaya yönelik ağaçların seyreltilmesi, o bölgenin karantina altına alınmasıyla ilgili çalışmaya başlandığını belirten Akın, “Kızılkuyruklu kayın tırtılının parasoitini yetiştirmeye karar aldık. Ayrıca bu tırtılların kışın toprağın altında uyurken toplanması yönünde çalışmamızı da başlattık. İnşallah seneye daha da azaldığını görmüş olacağız. Bu 250 hektarlık alanda dengeleyeceğiz. Endişelenecek bir durum yok” diye konuştu.

Bu tırtılların kayın ağacının kalitesini veya odunun bozacak bir özelliği olmadığını belirten Akın, “Bu canlı doğada yaşayan bir kelebek, kayının yaprağını yiyor. Buradaki sıkıntı aşırı popülasyon ve aşırı tüketime bulundukları için böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Çok fazla üremesinin sebebi ise o bölgedeki lokal iklim değişikliğinden kaynaklıdır. Bununla ilgili gerekli çalışmaları başlattık. Önümüzdeki sene daha fazla alana yayılmadan popülasyonu azaltacağız. Bu tırtılları da tamamen yok etme gibi bir durumumuz da yok” dedi.

(Abdullah Çibir/İHA)
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