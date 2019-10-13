TİSK'in Barış Pınarı Harekatı duyarlılığı
- Konfederasyon, Ortak Paylaşım Forumu kapsamındaki gala yemeğinde verilecek Nükhet Duru ve Mustafa Keser konserlerini iptal etti - Şarkıcı Mustafa Keser: - "Eğlencenin kazası olur ama vatan kazaya kalmaz"
ANTALYA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Ortak Paylaşım Forumu kapsamındaki gala yemeğinde verilecek Nükhet Duru ve Mustafa Keser konserlerini "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlara saygı" gerekçesiyle iptal etti.
Konfederasyonun Ortak Paylaşım Forumu kapsamındaki gala yemeği Calista Otel'de yapıldı.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, buradaki konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere başarılar diledi. Akkol, "Bugün güzel bir organizasyona imza attık ama aklımız, kalbimiz Mehmetçiğimizde. Şehitlerimiz var, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.
Gala yemeğinde konser verecek olan Nükhet Duru ve Mustafa Keser de sahneye çıkarak davetlilere seslendi.
"Eğlencenin kazası olur ama vatan kazaya kalmaz." diyen Mustafa Keser, büyük alkış aldı.
Keser ve Duru daha sonra orkestra olmadan Barış Pınarı Harekatı şehitleri için "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi.
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