Tleuberdi-Lavrov ortak basın toplantısı
- Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi: - "Rusya ile iş birliği Kazakistan'ın dış politikasının önceliklerinden olmaya devam edecektir" - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Astana süreci çerçevesinde, garantör ülkeler hem rejimi hem de muhalifleri Anayasa Komitesi çerçevesinde somut müzakerelerin başlatılması için veri tabanının oluşturulmasına ikna edebildi"
NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Rusya ile iş birliğinin Kazakistan'ın dış politikasının önceliklerinden olmaya devam edeceğini söyledi.
Resmi ziyaret için Kazakistan'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Tleuberdi, ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.
Görüşmede, çeşitli alanlarda ikili ve çok taraflı iş birliği konularını ele aldıklarını belirten Tleuberdi, "Rusya ile iş birliği Kazakistan'ın dış politikasının önceliklerinden olmaya devam edecektir." dedi.
Tleuberdi, görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) gibi uluslararası örgütler çerçevesinde adımları koordine etmekte anlaştıklarını aktardı.
- "Astana sürecinde garantörler, hem rejimi hem de muhalifleri ikna edebildi"
Bölgesel ve küresel gündem konularında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), ŞİÖ, AİGK gibi çok taraflı kilit platformlarda koordinasyonu güçlendirmekte anlaştıklarını belirten Lavrov, Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki olumlu dinamiği memnuniyetle karşıladıklarına söyledi.
Lavrov, Suriye krizinin çözülmesi hedefinde Astana sürecinin verimliğine değindiklerini aktararak, "Astana süreci çerçevesinde garantör ülkeler, hem rejimi hem de muhalifleri Anayasa Komitesi çerçevesinde somut müzakerelerin başlatılması için veri tabanının oluşturulmasına ikna edebildi." dedi.
Ukrayna'nın doğusundaki durumun çözülmesine ilişkin de Minsk Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini vurguladıklarını belirten Lavrov, "(Ukrayna) Onlar için herhangi bir alternatif yok ve biz, Ukrayna'nın yeni hükümetinin bu anlaşmadan yola çıkacağını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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