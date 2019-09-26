ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel öğretim kuruluşlarında yaşanan sıkıntılarla ilgili alınacak yeni tedbirleri sektörle konuşarak, danışarak, tartışarak hayata geçirebileceklerini, bu konuda hazırlanan taslak dosyayı birkaç hafta içinde sektörün görüşüne açacaklarını bildirdi.

Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 53 sektörün tamamıyla tek tek görüşüp, çalıştaylar yaptıklarını ve bunun sonucunda da eğitimin ekonomi ve demokrasiyle ilişkisini nasıl daha güçlü bir zemine oturtabileceklerini tartışma fırsatını elde ettiklerini belirtti.

2023 Eğitim Vizyonu'nda da ortaya konulduğu gibi eğitimin sadece sınıflarda değil hayat sahnesinin tamamını kapsaması gereken bir süreç olduğunu vurgulayan Selçuk, bu nedenle sektörlerin ihtiyaçlarını gözden geçirirken, ithalat, dış ticaret açığı analizi, illerdeki sektörlerin dağılımıyla aynı illerdeki meslek okullarının dağılımı arasında nasıl bir örtüşme olduğu gibi çok sayıda çalışmayı yürüttüklerini anlattı. Selçuk, bu çalışmalarla veriye dayalı bir yönetimi ortaya koyma gayretinde bulunduklarını kaydetti.

İllerdeki sektörlerle okullardaki bölümler arasındaki örtüşme sağlanamazsa sahici bir ekonomi-eğitim ilişkisinin de kurulamayacağına işaret eden Selçuk, "Bu konuda oldukça düşük bir ilişki söz konusu ama önümüzdeki bir, iki yıl içerisinde çok rahatlıkla yükseltebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 10 yılda 29 adet faydalı model ve patent söz konusu iken sadece bu sene içerisinde sayının 100'ün üzerine çıktığına vurgu yapan Selçuk, iki ay önce özel sektöre mesleki eğitim merkezi açma imkanını tanıdıklarını anımsattı.

- "Çabamız, eğitim-ekonomi-demokrasi üçlemesini bir sacayağına oturtmakla ilgili"

Bakan Selçuk, Almanya'da mesleki eğitimde özel sektörün oranı yüzde 84 civarında iken Türkiye'de bu oranın yüzde 4,5 seviyesinde bulunduğunu belirterek, yasal, donanımsal, öğretmen ihtiyacı ve eğitimine ilişkin alt yapı kurulmadan özel sektörün buraya yönelim göstermesinin beklenemeyeceğini kaydetti.

Bu alanlarda yeni düzenlemelerin hayata geçtiğini, askerlikle ilgili bazı düzenlemelerin yapıldığını aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer biz mesleki eğitim, dolayısıyla ekonomi ve eğitim arasındaki ilişkiyi gerçekçi bir zemine oturtmazsak bütün öğrencilerimizin üniversite mezunu olma gibi bir hevesi doğabilir. Bu Türkiye için istihdam, üretim politikalarında ciddi bir tıkanmaya yol açabilir. Örneğin, İngiltere'de öğrencilerin yaklaşık yarısı üniversiteye devam ediyor, yarısı devam etmiyor. Bu toplumun çeşitli katmanlarında çok farklı işlerin ve işlemlerin yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Fakat bu temenni ile olmaz, bu; alt yapı kurmakla, dijital birtakım sistemleri hayata geçirmekle, mevzuat alt yapısıyla ilgili kanuni dayanakları hazırlamakla, öğretmen eğitimiyle olur. Bütün bu çabalarımız aslında eğitim-ekonomi-demokrasi üçlemesini bir sacayağına oturtmakla ilgili."

- Taslak dosya görüşe açılacak

Özel öğretim kurumları ve kuruluşlarının bu sektörler içerisinde son derece hayati, motor gücü hüviyetinde olduğunu, Türkiye'nin eğitim-öğretim standartlarını yükselttiğini anlatan Selçuk, sektörün devletin bu konudaki hizmetlerini bir nebze de olsa paylaşma gayretinde olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, sektörün önünün açılması için birtakım standartların ortaya konulması, 15-20 yıllık uzun soluklu hedeflerin değerlendirilmesi ve şu anda yaşanan problemlerin asgariye indirilmesi için neler yapılacağına ilişkin çabalara değinerek, şunları söyledi:

"Bu çaba, öncelikle bize düşer ve bu anlamda özel öğretim kuruluşlarında yaşanan birtakım sıkıntılarla ilgili ne tür tedbirler alınabilir Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece biz ortaya koyamayız. Bunu sektörle beraber konuşarak, danışarak, tartışarak yapabiliriz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de bu anlamda bir teklifimiz olacak, bir dosya sunacağız. Bu dosyanın sadece bir taslak olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bu dosyaya binaen hep birlikte ne tür kararlar alırsak, Türkiye'de özel öğretim ve eğitim kuruluşlarının imkanlarını nasıl genişletebiliriz."

Geçen ay özel eğitimle ilgili önemli ihtiyaçları karşılayan yönetmeliğin de çıktığını hatırlatan Selçuk, "Özel öğretimle ilgili hangi alt işler olursa olsun bütün bunların mevcut durumunun fotoğrafını çekmek, mevcut problemleri gözden geçirmek ve karşılıklı olarak bunların çözüm önerilerini geliştirmek konusunda büyük bir fırsata sahibiz. Özellikle uğraşsanız ve bu konuda 'Türkiye'nin temsil kabiliyetini en üst seviyede ortaya koyabilecek bir heyet olsa da birlikte çalışsak' deseniz bu meclisten daha iyisi olamazdı. Bu meclis bizim için bir fırsattır." diye konuştu.

Toplantıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci de birer konuşma yaptı. Konuşmaların sonunda Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a, İstanbul silüetinin yer aldığı bir plaket takdim edildi.

Eğitim Meclisi Toplantısı, açılış konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü ile devam etti.