TÖHOB Genel Başkanı Soydaş: Kendimizi yenilemediğimiz müddetçe zararını çekeriz

İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş, "Kaliteyi yükseltmek için sektörümüzü alt yapısı sağlam bir sektör haline getirmeliyiz. Kanuni alt yapısı olan bir sektör olalım istiyoruz. Sadece bir şeyler bekleyen, hep mağduruz diyen bir sektör olmaktan ziyade, artık kendimizi de geliştirmemiz lazım. Kendimizi yenilemediğimiz müddetçe zararını çekeriz. İyilikle anılan bir sektör olalım. Çok şikayet alan, çok dert yanılan bir sektör olmaktan artık çıkmamız lazım." dedi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, yoğun katılımla TŞOF Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.

Ülke genelinde aynı meslek dalında faaliyet gösteren özel halk otobüsleri oda ve dernek başkanlarının yoğun katılım gösterdiği toplantıda, TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş tarafından son dönemde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak, bilgi aktarıldı, özel halk otobüsçülerinin mevcut durumu, karşılaştıkları sorunlar, çözüm yolları ve yeni süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş yaptığı konuşmada; "Öncelikle Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman askerlerimize Allah muvaffakiyet ve zafer nasip etsin inşallah. Allah yardımcımız olsun, kalbimiz, dualarımız onlarla." diyerek, özetle şunları kaydetti: "Bugün geldiğimiz noktada neler yaptık bilgi vermek, gelecek vizyonumuzu sizlerle istişare etmek, değerli görüş ve önerilerinizi almak için bir araya geldiğimiz toplantımıza katılımlarından dolayı değerli başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"SEKTÖRÜMÜZÜ BİR STANDARDA KAVUŞTURMALIYIZ"

Bizleri de yakından ilgilendiren, içinde belediyeler ve toplu taşıma ile ilgili düzenlemelerin olacağı yeni bir torba yasa çalışmaları devam ediyor. Yönetimden arkadaşlarımızla birlikte bu düzenleme çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Özellikle üzerinde durduğumuz, ücretsiz taşıma ve mevzuat konularında ciddi bir aşamaya, belirli bir noktaya geldik. Ücretsiz taşımada gündemde olan; tüm ücretsiz taşımalara bir sınırlama, kota getirilmesi, gelir desteğinin arttırılması yönünde bir çalışma var. Türkiye genelinde bir tahdit çalışmamız var. Özel halk otobüslerimizin bir tahdidi olsun. Dolayısı ile sektörümüzün bir kimliğe kavuşmasını istiyoruz. Bugün, 5 farklı statüde halk otobüsü çalıştırılıyor ve tamamen belediyelerin inisiyatifinde. Bunlar içinde; ruhsat usulü, imtiyaz devri, ihaleyle çalışan, minibüsten dönen var. Dolayısı ile her belediyenin farklı uygulamaları var. Biz sektörümüzü bir standarda kavuşturma çabası içerisindeyiz. Kanuni alt yapısı olan bir sektör olalım istiyoruz. Genel anlamda gönül istiyor ki; özel halk otobüsü işiyle iştigal eden il ve ilçelerimizdeki kooperatiflerimiz, derneklerimizin tamamı TÖHOB çatısı altında olsunlar. Hep birlikte, bir olursak sektörümüzün sorunlarını daha kolay çözümleyebileceğimize inanıyorum. Eğer birlik ve beraberlik ruhu içerisinde ortak akıl ile hareket edersek, o zaman başarılı oluruz. Ancak sizlerden aldığımız güç ve destekle bu işleri yürütebiliriz. İşte o zaman bizler halk otobüsçülerinin sorunlarını, yerelde sürekli dert yanarak değil de, ilgili kurumlarda, bakanlıklarda, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde derdimizi anlatarak, çözüm üretebiliriz.

30 nisandan itibaren bakanlarımıza, illerde belediye başkanlarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. Genel merkezimizi ziyaret eden milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza sorunlarımızı aktardık. Bu buluşmalarımızda kendilerine; 'bizim sektörümüz yorgun bir sektör. Ücretsiz taşıma hiçbir ulaşımla ilgili özel sektörde yok, bizde var. Biz devletten güçlü değiliz, taşıyamıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz, maliyetli bir iş.' diye anlattık.

Nitekim, işi bir kanuni düzenlemeye kadar getirdik. Bu düzenlemenin yapılabilmesi için il ve ilçelerde de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ücretsiz taşıma ile ilgili hepinizin görüşlerini önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm siyasilerden destek istiyoruz.

"İYİLİKLE ANILAN BİR SEKTÖR OLALIM"

Benim sizlerden ricam şu. Hep mağduriyetimizi dile getiriyoruz. Fakat, gittiğimiz her ilde, belediye başkanları bizlerden dert yanıyor. Şoförlerimizin çok kural hatası yaptıklarını dile getiriyorlar. Artık kendimizi yenilemeyi, yolcuya çok kötü davranan araçlarımızda çalışan personel üzerinde hakimiyet kurmayı öğrenmeliyiz. Memnuniyetsizliği oluşturan nedenleri ortadan kaldırmalıyız. Kendimizi geliştirmeliyiz, istisnasız trafik kurallarına uymalıyız. Yolcularımızı sağ salim gidecekleri yere güvenli bir şekilde götürmek kadar yolcuya iyi davranmak da bizim görevimiz. Yolcuya 'günaydın' demeniz o kadar güzel bir memnuniyet yaratır ki. Sadece bir şeyler bekleyen, hep mağduruz diyen bir olmaktan ziyade, artık kendimizi de geliştirmemiz lazım. İyilikle anılan bir sektör olalım. Çok şikayet alan, çok dert yanılan bir sektör olmaktan artık çıkmamız lazım. Artık kendi hatalarımızın analizini yapmamız lazım. Yolcuya kaba davranmanın geçerli bir mazereti olmamalı. Kendimizi yenilemediğimiz müddetçe zararını çekeriz. Tamam, ücretsiz yolcu taşıma bizi yoruyor, ama o yolcuya kötü davrandığınız zaman sorunu çözebiliyor muyuz? Hayır. Araçtaki bütün yolcular bu sefer bizleri ayıplıyor. Sizler hizmet kalitenizi artıracaksınız. Şoförlerimiz illerde, ilçelerde, yolculara 'günaydın, hoşgeldiniz, buyrun, tamam haklısınız' demeyi bilecek. Mazeretlerinizi ise bizler takip edeceğiz. Sorunları doğru adreslere anlatarak, çözüm arayarak sıkıntılarımızı çözmemiz lazım. Kaliteyi yükseltmek için sektörümüzü alt yapısı sağlam bir sektör haline getirmeliyiz. sektörde rolü bulunan herkes üzerine düşeni yerine getirmeli, sektörün mevzuatını, yönetmeliklerini çok iyi bilmeli."

Elektrikli halk otobüsü ile ilgili görüşlerini de sözlerine ekleyen Soydaş, "Elektrikli otobüslerle ilgili Belediyeler Birliği bir çalışma yapıyor. Camiamızın kurtuluşu elektrikli otobüs. Bu başarılı olursa sektörümüz kurtulur." ifadelerini kullandı.

Soydaş, "TŞOF Genel Başkanımız Sayın Fevzi Apaydın, sağolsun hiçbir talebimizi geri çevirmez, bugün de toplantı salonunu bize tahsis etti. Bu anlamda yönetim kurulumuz adına kendisine teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantının devamında katılımcıların görüş ve önerileri ile soruları ele alındı. Toplantıya Türkiye'nin her tarafından katılan şehiriçi özel halk otobüsü dernek ve oda başkanları tarafından gerek bölgesel, gerekse genel ortak sorunlarına ilişkin görüş ve öneriler sunuldu.