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Tokat'ta “Barış Pınarı Harekatı“na Türk bayraklı destek

Tokat'ta “Barış Pınarı Harekatı“na Türk bayraklı destek

Turhal Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla, ev ve iş yerlerine asmaları için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Genel 11.10.2019, 11:56 11.10.2019, 12:05
Tokat'ta “Barış Pınarı Harekatı“na Türk bayraklı destek

TOKAT (AA) - Turhal Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla, ev ve iş yerlerine asmaları için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

TSK'nin, Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu temizlemek için Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Turhal Belediyesi de destek verdi.

Belediye Başkanı İlker Bekler, tek tek ev ve iş yerlerini gezerek vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Kendi evinin balkonuna da Türk bayrağı asan Bekler, "Mehmetçiklerimiz terörle, teröristle mücadele ediyorlar. İnşallah Mehmetçiklerimiz Suriye'de terör koridorunu yok edip barış koridorunu inşa edecekler. Suriye sınırımızı teröristten temizleyip barış koridoru açacak, bölgeye barış ve huzuru getirecekler. Kalplerimiz, gönüllerimiz ve dualarımızın Mehmetçikle beraber olduğunun göstergesi olarak, Mehmetçiklerimize destek olmak için ilçemizi Türk bayrakları ile donatıyoruz." diye konuştu.

Bekler, vatandaşlardan evlerine ve iş yerlerine Türk bayrağı asmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#turhal #tokat #Barış Pınarı Harekatına destek
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