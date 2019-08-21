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Tokat’ta ev ve iş yerlerini su bastı
Tokat’ta etkili olan sağanak yağış sonucu yaklaşık 25 iş yeri ve birçok evi su bastı.
Genel 21.08.2019, 23:25
Tokat’ta etkili olan sağanak yağış sonucu yaklaşık 25 iş yeri ve birçok evi su bastı.
Yoğun yağmur yağışı sonucu ayrıca Çekenli İş merkezi ve çevresi, Çarşamba pazarında bulunan bazı iş yerleri ve evlerde su baskını yaşandı. Belediye ekipleri su tahliyesi için vidanjaörle çalışma yaptı. Bazı esnaflar ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi.
Güryıldız beldesinde de yoğun yağış sonucu sel meydana gelirken can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda tarım arazileri zarar gördü.(Nurhan İçmez/İHA)
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