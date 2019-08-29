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Tokat'taki trafik kazası

- Reşadiye ilçesinde bir kişinin öldüğü kazada yaralanan genç de yaşamını yitirdi

Genel 29.08.2019, 13:55
Tokat'taki trafik kazası

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği motosiklet kazasında yaralanan genç de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Baydarlı beldesi Şerefli mevkisinde Muhammet Aldemir idaresindeki plakasız motosikletin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Seyfullah Özdemir, tedavi gördüğü Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Reşadiye ilçesinde Muhammet Aldemir (41) idaresindeki plakasız motosikletin dün şarampole devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetmiş, yanındaki Seyfullah Özdemir (17) yaralanmıştı.

#motosiklet devrilme #Reşadiye #tokat #trafik kazası
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