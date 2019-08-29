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Tokat'taki trafik kazası
- Reşadiye ilçesinde bir kişinin öldüğü kazada yaralanan genç de yaşamını yitirdi
Genel 29.08.2019, 13:55
TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği motosiklet kazasında yaralanan genç de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Reşadiye ilçesinde Muhammet Aldemir (41) idaresindeki plakasız motosikletin dün şarampole devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetmiş, yanındaki Seyfullah Özdemir (17) yaralanmıştı.
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