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Tokyo "en güvenli kent" seçildi
- Economist Intelligence Unit araştırma şirketinin hazırladığı "Dünya'nın En Güvenli Kentleri" listesinde Tokyo 3. kez birinci sırada yer aldı
Genel 29.08.2019, 13:44
ANKARA (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo, 60 dünya metropolünün güvenlik kriterleri bakımından kıyaslandığı listede "en güvenli kent" seçildi.
60 dünya kentinin kişisel güvenlik, dijital güvenlik, sağlık güvenliği ve altyapı güvenliği imkanları açısından kıyaslandığı listede Tokyo, üçüncü kez üst üste ilk sıraya seçildi.
Listede Tokyo'yu sırasıyla Singapur, Japonya'nın Osaka kenti, Avustralya'nın Sydney kenti, Kanada'nın Toronto kenti, ABD'nin başkenti Washington, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Güney Kore'nin başkenti Seul ve Avustralya'nın Melbourne kenti takip etti.
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