Topkapı Sarayı, “Kaşıkçı Elması“ için basına kapılarını açtı
Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devrinden sonra, depolarda muhafaza edilen paha biçilmez hazineler gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.
İSTANBUL (AA) - Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devrinden sonra, depolarda muhafaza edilen paha biçilmez hazineler gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.
Bir süredir sergilenemeyen, geçtiğimiz günlerde tekrar Topkapı Saray'ında ziyarete açılan, aralarında Kaşıkçı Elması'nın da bulunduğu bazı eserler, basına gösterildi.
Yerli ve yabancı ziyaretçilerinin en çok sorduğu ve merakla beklediği "Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru" olarak gösterilen 86 karatlık "Kaşıkçı Elması" ise 4 Ekim'de, Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'ndeki yerini aldı.
Tüm dikkatleri üzerine çeken, etrafı 49 adet iri pırlantayla çevrili "Kaşıkçı Elması", sergiye açıldığından bugüne yoğun ilgiyle karşılandı.
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