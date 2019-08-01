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Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi gerginlik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşen 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nin açılış toplantısı öncesi, bakan salona gelmeden önce KESK ve Memur-Sen temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.

Genel 01.08.2019, 16:44 01.08.2019, 16:51
Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi gerginlik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşen 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nin açılış toplantısı öncesi, bakan salona gelmeden önce KESK ve Memur-Sen temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.

(Neşra Durmaz /İHA)

#5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri #Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk #Aile #Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi gerginlik
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