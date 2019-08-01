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Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi gerginlik
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşen 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nin açılış toplantısı öncesi, bakan salona gelmeden önce KESK ve Memur-Sen temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.
Genel 01.08.2019, 16:44 01.08.2019, 16:51
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşen 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nin açılış toplantısı öncesi, bakan salona gelmeden önce KESK ve Memur-Sen temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.
(Neşra Durmaz /İHA)
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