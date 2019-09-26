Son Dakika
Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı
Silivri’de kuyumcuda deprem paniği kamerada
İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yaptı
İstanbul’da okullar tatil edildi
İstanbul'da okullar tatil....
Kocaeli’de deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

"Toplumsal kapasitemizi el birliğiyle yükseltmeliyiz"

- KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış: - "AFAD'ın 2018 Strateji Raporu'nda Türkiye bir afet ülkesi, Türkiye bir deprem ülkesi. Bizim tek şansımız var, toplumsal kapasitemizi el birliğiyle yükseltmek" - AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı: - "Düzce'deki sel, küresel ısınmayla birlikte sellerin ve su taşkınlarının ne kadar afet boyutunda meydana gelmeye başladığını hepimize gösterdi"

Genel 26.09.2019, 15:02

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "AFAD'ın 2018 Strateji Raporu'nda Türkiye bir afet ülkesi, Türkiye bir deprem ülkesi, bizim tek şansımız var, toplumsal kapasitemizi el birliğiyle yükseltmek." dedi.

KOÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Deprem Sempozyumu"ndaki (IESKO2019) "Güvenli Şehirler, Afete Dirençli Toplumlar" panelinde konuşan Barış, 20 yıldır afetler konusunda öğretim yaptıklarını söyledi.

Eğitimlerde yapılması gerekenleri söylediklerini ancak bunların hayata geçirilmesi konusunda eksiklikler olduğunu ifade eden Barış, verilen afet eğitimlerindeki korunma pozisyonlarının çöken binalar için olmadığını kaydetti.

Barış, binanın nerede, nasıl yıkılacağını, hangi malzemelerin hayat üçgeni oluşturacağını bilemediklerini dile getirdi.

- "Amacımız toplumsal bilinç"

Toplumsal bilinç oluşturulmasını amaçladıklarını anlatan Barış, eğitim verenlerin akredite edilmesinin öneminden bahsetti.

Barış, eğitimcilerin de eğitilmesinin gerekli olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"İlkokullara hiçbir formasyonu olmayan, o çocuğun seviyesine inmeyen mühendisler ve hocalar gidip afet eğitimi anlatmaya çalışıyor. Bu mümkün değil. Bizim o çocuğun yaşına, psikolojisine inmemiz lazım. Afeti yaşamış insanlarda ruhsal travmalar tetiklenir. Eğer siz kullandığınız dili ve malzemeyi düzgün seçmezseniz, psikologdan destek almazsanız vereceğiniz bilgiler yaralayıcı olur. Küresel ısınma çok önemli. Daha da önemlisi küresel ısınmayla beraber ülkemiz yarı tropik iklime girdi. Sadece seller değil, Karadeniz'de hortumlar görülmeye başlandı. Dolayısıyla yavaş ilerleyen, ileride çocukların, gençlerin ve torunlarımızı etkileyebilecek seviyede afetler var. Bunlara karşı kurumlararası iş birliğine ihtiyacımız var. AFAD'ın 2018 Strateji Raporu'nda Türkiye bir afet ülkesi, Türkiye bir deprem ülkesi. Bizim tek şansımız var, toplumsal kapasitemizi el birliğiyle yükseltmek."

- "Dirençli toplumla beraber dirençli şehirler oluşuyor"

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin milat kabul edildiğini ve bundan sonra eğitim çalışmalarına başlandığını söyledi.

Türkiye tarihinde büyük afetler meydana geldiğini aktaran Şalcı, Türkiye'de afet denilince akla depremin geldiğini kaydetti.

Şalcı, küresel ısınma sonucu diğer afet alanlarında da çalışma yapılması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dirençli toplumla beraber dirençli şehirler oluşuyor. Bunu İstanbul odaklı düşünmeye başladık. Düzce'deki sel, küresel ısınmayla birlikte sellerin ve su taşkınlarının ne kadar afet boyutunda meydana gelmeye başladığını hepimize gösterdi. Son 10 yılda verilen istatistiklerde haziran ayının ortasından başlayıp ağustosun sonuna kadar özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sellerin ortaya çıktığını ve bu sellerin yüksek miktarda taşkınlara sebep olduğunu, insan ölümüne yol açtığını görmekteyiz. Siz oradaki insana depremi anlatırsanız çok umurunda olmayacaktır, oradaki duyarlılık bu tür durumlara göre yenilenmeli. Verilen eğitimlerin akredite edilmesi lazım."

Küresel ısınmayla bölgelerdeki eğitimleri değiştirmeleri gerektiğini anlatan Şalcı, kurumlarla iş birliği yapılarak doğru bilgilerin insanlara anlatılması gerektiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından panelistlere plaket verildi.

#6. Uluslararası Deprem Sempozyumu #Afet #deprem #küresel ısınma #Prof. Dr. Şerif Barış #Recep Şalcı
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@