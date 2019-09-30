Toroslar'ın zümrüdü: “Yeşil gök üzüm“

KONYA (AA) - ABDULLAH COŞKUN - Toroslar'ın dik yamaçlarındaki Hadim ilçesinde üretilen "gök üzüm", evlerin tavan aralarında ve gölgelerde kurutuluyor. Güneş görmediği için yeşil olarak kuruyan gök üzüm, kendine has rengi, aroması ve kokusu ile ilgi görüyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde üretilen "gök üzüm", evlerin tavan aralarında ve gölgelerde kurutularak kışa hazırlanıyor. Sonbahar geldiğinde eylül ayında zahmetle toplanan gök üzümünün, bağ bozumunun ardından uzun süren kurutma süreci başlıyor.

Üzümler, kurutulmak üzere çiftçilerin kendi imkanlarıyla hazırladığı gölgelik alanlarda veya evlerin tavan aralarına gerilen tellerin üzerine salkımlar halinde asılarak kurumaya bırakılıyor.

Gök üzüm, yüksekliği, iklimi ve toprak özellikleri bakımından üzüm yetiştiriciliğine uygun, yüksek rakımlı Aladağ bölgesindeki ilçeye bağlı Yağcı Mahallesi'nde üretiliyor. 100 hanelik mahallenin tamamına yakınının ürettiği gök üzüm, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Yılda bin tondan fazla üretilen üzüm, son zamanlarda tanıtımının yapılmasının ardından alıcı da buluyor.

Yaklaşık 1 ay süren kurutma sonrası üzümler ev halkı tarafından salkımlarından ayrılarak, tüketime hazır hale getiriliyor. Güneş görmediğinden yeşil olarak kuruyan bu üzüm, rengi, kokusu ve aromasıyla dikkati çekiyor.

Mahalledeki üreticilerden 62 yaşındaki Ali Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana gölgede kuruttuğu üzümleri satarak geçimini sağladığını söyledi.

- "Çok değerli, bizim geçim kaynağımız"

Genelde üzümlerin güneşte kurutulduğunu ancak gök üzümün gölgede kurutulduğunu öğrenenlerin şaşırdığını anlatan Bağcı, "Bazıları üzümün rengi için, 'Boyayla mı yaptınız bu üzümü?' diye soruyorlar ama doğası böyle." diye konuştu.

Yeşil renginden dolayı bu üzüme ''gök üzüm'' veya ''zümrüt'' denildiğini de aktaran Bağcı, ''Bu üzüm Türkiye'de sadece bizim köyümüzde bu şekilde işlenebiliyor. Bağlardan topladıktan sonra evlerimizdeki çatı aralarında gölgede kurutuyoruz. Güneşte olduğu zaman kırmızı rengini alıyor. Gölgede ise kendi rengini koruyor. Böylelikle diğer kuru üzümlerden farklı olarak kendisine has bir aroması oluyor. Çok değerlidir. Bizim geçim kaynağımız.'' dedi.

Üreticilerden Resul Ekrem Özbay, bölgenin iklim şartlarının üzümün gölgede kurutulmasına olanak sağladığını, lezzetinin sadece bu bölgeye has olduğunu söyledi.