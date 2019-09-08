"Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz"
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Atalarımızdan özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık, torunlarımıza da özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz. Emin olun, onlara ihanet etmeyeceğiz"
BİLECİK (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Atalarımızdan özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık, torunlarımıza da özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz. Emin olun, onlara ihanet etmeyeceğiz." dedi.
Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, övünç duyacakları ve çok az millete nasip olan bir geçmişe sahip olduklarını söyledi.
Bugün ve gelecekte paylarına düşenleri millet olarak alacaklarını belirten Destici, "Ahmet Yesevilerin, Hayme Anaların, Şeyh Edebalilerin ve Ertuğrul Gazilerin hissiyatları ve bize kadar aktarılan tecrübeleri; bilhassa, tıpkı Ertuğrul Gazi gibi geniş ufuklu bir şahsiyet sahibi olabilmenin sırları peşinde koşan genç nesillerimiz için gereklidir." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin bıçak sırtında olduğu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:
Destici, Türklerin egemenliklerini böldürmeyen ve paylaşmayan bir millet olduğunun altını çizdi.
Her zaman bedel ödemeye hazır olduklarını vurgulayan Mustafa Destici, "Atalarımızdan özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık, torunlarımıza da özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz. Emin olun, onlara ihanet etmeyeceğiz. Allah şahittir ki Türk milliyetçileri olarak, başta Büyük Birlik Partisi, Alperen Ocaklarımız olmak üzere tüm camiamız bu uğurda inanın her türlü riski almaya hazırdır." diye konuştu.
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:15
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0