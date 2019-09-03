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Toyota çalışanları Aile Günü'nde buluştu

- Sakarya'daki üretimin 25. yılını kutlama niteliğinde gerçekleşen etkinlikte, çalışanlar aileleriyle piknik yapıp aktivite alanlarında keyifli vakit geçirdi

Genel 03.09.2019, 13:51 03.09.2019, 17:11
Toyota çalışanları Aile Günü'nde buluştu

SAKARYA (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları, Sakarya'daki üretimin 25. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "Geleneksel Aile Günü"nde bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fabrika bahçesinde 17 bin kişilik katılımla gerçekleşen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte, çalışanlar aileleriyle piknik yapıp aktivite alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik çeşitli atölye faaliyetleri ve animatörlü aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinliğin sonunda şarkıcı Hadise sahne aldı.

- "25 yıldır Türkiye ekonomisine değer katıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, fabrika ailesinin her geçen gün genişlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her çalışanıyla büyük bir aile olduklarını aktaran Kudo, "Toyota Otomotiv Sanayi olarak tam 25 yıldır Sakaryamıza ve Türkiye ekonomisine değer katıyoruz. Fabrikamızın ulaştığı tüm başarılarda başta çalışanlarımız olmak üzere yan sanayilerimiz ve tüm iş ortaklarımızın çok büyük bir payı var. Ayrıca bu başarılarda diğer pay sahipleri olan şirketimizin eski yöneticilerini de burada ağırlamak bizler için büyük bir onur. 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#Aile Günü etkinliği #sakarya #Toshihiko Kudo #Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş #Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo
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