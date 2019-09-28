Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
TRABZON (AA) - Trabzon'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ağabey öldü, kardeşi ise yaralandı.Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde 15 yaşındaki Yunus Emre K'nin kullandığı Azerbaycan plakalı otomobil, virajı...
Genel 28.09.2019, 13:52 28.09.2019, 14:02
TRABZON (AA) - Trabzon'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ağabey öldü, kardeşi ise yaralandı.
Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde 15 yaşındaki Yunus Emre K'nin kullandığı Azerbaycan plakalı otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.
Dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden Yunus Emre K'nin cesedi, AFAD ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kazadan yaralı kurtulan Yunus Emre K'nin 12 yaşındaki kardeşi Hamza K. ise hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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