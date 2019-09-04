Son Dakika
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği
“Sivas Kongresi'nin şan ve şerefi Cumhur İttifakı'nındır“
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kangal yavrusu hediye edildi
AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği
Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bakan Turhan’a YHT talimatı
Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı
Gustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdi
Son şampiyon Sırbistan yarı finalde

Trabzon'da başhekiminin aracına silahlı saldırı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, özel bir hastanenin başhekiminin otomobili kurşunlandı.Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye giden F.İ, henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle hastane...

Genel 04.09.2019, 18:19
Trabzon'da başhekiminin aracına silahlı saldırı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, özel bir hastanenin başhekiminin otomobili kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye giden F.İ, henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle hastane başhekimi Ahmet Çubukçu'nun aracına ateş açtı.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine silahını vererek teslim olan zanlı F.İ, gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelinin bir gün önce de hastaneye giderek Çubukçu ile görüştüğü ve tartışarak hastaneden ayrıldığı öğrenildi.


#silahlı saldırı #trabzon
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@