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Trabzon'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
TRABZON (AA) - Trabzon'da bıçaklı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi yaralandı.Ortahisar ilçesindeki bir banka şubesine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, güvenlik görevlisi Yaşar Öztürk'ü bıçakla yaraladı.Yaralanan...
Genel 27.09.2019, 11:43
TRABZON (AA) - Trabzon'da bıçaklı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi yaralandı.
Yaralanan Öztürk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztürk'ün, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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