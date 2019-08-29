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Trabzon'da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü

TRABZON (AA) - Trabzon'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü.Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil Beşikdüzü ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi'ndeki köprüden dereye yuvarlandı.Kazada Zeki...

Genel 29.08.2019, 20:18
Trabzon'da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü
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TRABZON (AA) - Trabzon'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil Beşikdüzü ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi'ndeki köprüden dereye yuvarlandı.

Kazada Zeki Topal (45) ve Mustafa Yılmaz (65) hayatını kaybetti. Topal ve Yılmaz'ın araçta sıkışan cansız bedenleri AFAD ve sağlık ekiplerince çıkartıldı.


#2 kişi öldü #otomobil dereye yuvarlandı #trabzon
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