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Trabzon’da yıldırım böyle düştü

Trabzon’da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.

Genel 06.10.2019, 19:27 06.10.2019, 19:37
Trabzon’da yıldırım böyle düştü

Trabzon’da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.

Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere Mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

#yıldırım #trabzon
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