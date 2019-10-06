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Trabzon’da yıldırım böyle düştü
Trabzon’da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.
Genel 06.10.2019, 19:27 06.10.2019, 19:37
Trabzon’da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.
Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere Mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
(İHA)
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