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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

- Eskişehir, Kocaeli, Konya ve Niğde'de meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi

Genel 12.10.2019, 22:41 12.10.2019, 23:09

ANKARA (AA) - Eskişehir, Kocaeli, Konya ve Niğde'de meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülere göre, Eskişehir'de bir otomobil sürücüsü, yavaşladığını fark etmediği bir motosiklete arkadan çarpıyor.

Kocaeli'de aynı istikamette yan yana giden bir otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu otomobil bariyerlere vuruyor, motosiklet sürücüsü de yerde sürükleniyor.

Yine Kocaeli'de bir otomobil sürücüsü, hatalı bir şekilde ana yola çıkan başka bir otomobile yandan çarpıyor.

Niğde'de bir otomobil, kavşak geçiş önceliğine uymaması sonucu bir kamyonete yandan çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, refüje devriliyor.

Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, iki motosiklete aynı anda çarpıyor, motosikletlerde bulunan üç kişi yerde sürükleniyor.

Aynı ilde meydana gelen bir başka kazada ise ışık ihlali yapan iki otomobil çarpışıyor. O sırada yolun karşısına geçmek isteyen iki yaya, otomobillerden biri ile trafik ışığı direği arasında sıkışıyor.

Görüntülerin sonunda, kazalara neden olan kural ihlallerine işaret edilerek "Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi", "Kavşaklarda geçiş önceliğine uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi" ve "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" uyarılarına yer verildi.

#trafik kazaları #niğde #MOBESE #konya #Kocaeli #eskişehir #Emniyet Genel Müdürlüğü
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