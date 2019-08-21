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Trafik kazalarında son on yılda 52 bin 95 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de 2009-2018 yılları arasında, 12 milyon 236 bin 912 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 52 bin 95 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 695 bin 604 kişi yaralandı. Türkiye’de yaşanan trafik kazalarının son yıllarda medyaya yansıması ise 100 bin 675 yazılı basın haberi oldu.

Genel 21.08.2019, 10:38 Tuğçe Hanım
Trafik kazalarında son on yılda 52 bin 95 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de 2009-2018 yılları arasında, 12 milyon 236 bin 912 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 52 bin 95 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 695 bin 604 kişi yaralandı. Türkiye’de yaşanan trafik kazalarının son yıllarda medyaya yansıması ise 100 bin 675 yazılı basın haberi oldu.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, son on yılın kaza istatistiklerini ve medya başlıklarını inceledi. Ajans Pressin Emniyet Genel Müdürlüğü verileri ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre,Türkiye’de 2009-2018 yılları arasında, 12 milyon 236 bin 912 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 52 bin 95 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 695 bin 604 kişi ise yaralandı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında, ilk sırayı sürücü hataları alırken, onu sırasıyla yaya, yol, araç ve yolcu hataları takip etti.En çok kaza yapan araçlar cinslerine göre ayrıldığında, otomobilin ilk sırada yer aldığı görüldü. Otomobilide sırasıyla, kamyonet, motosiklet ve minibüs izledi.

Dünya genelinde trafik kazalarında yılda ortalama 1,2 milyon kişi hayatını kaybederken 50 milyondan fazla kişi yaralanıyor. Meydana gelen trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti ise 518 milyar dolar gibi çok ciddi rakamlara tekabül ediyor. Kazalarda kusur oranının yüzde 99’u sürücü, yaya ve yolcu olmak üzere insan faktöründen kaynaklanırken, son on yılda gerçekleşen yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz ayında en az Şubat ayında meydana geldi. Gün olarak ise en fazla Cumartesi en az Salı günleri trafik kazalarının gerçekleştiği görüldü. Ajans Press ve ITS Medya'nın derlediği verilere göre, 2009-2018 yılları arasında meydana gelen trafik kazaları ve konuşulma oranları aşağıdaki gibi oldu;

YIL

TOPLAM KAZA

ÖLÜ

YARALI

HABER ADET

2009

1.053.346

4.324

201.380

8.643

2010

1.106.201

4.045

211.496

9.259

2011

1.228.928

3.835

236.074

9.466

2012

1.296.634

3.750

268.079

9.418

2013

1.207.354

3.685

274.829

8.641

2014

1.199.010

3.524

285.059

8.605

2015

1.313.359

7.530

304.421

8.684

2016

1.400.000

7.300

303.812

8.216

2017

1.202.716

7.427

303.383

12.298

2018

1.229.364

6.675

307.071

17.445
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#kaza #trafik #trafik kazası #yaşam #ölüm
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