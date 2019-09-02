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Trafik kazasında ölen müftü son yolculuğuna uğurlandı
-Samsun'un Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İlçe Müftüsü İlyas Akyazı'nın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi
Genel 02.09.2019, 15:16
TOKAT (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İlçe Müftüsü İlyas Akyazı'nın cenazesi, memleketi Tokat'ta defnedildi.
Kendi kullandığı otomobille dün Havza Teşvikiye Kavşağı mevkisinde su kanalına düşen ve olay yerinde yaşamını yitiren Akyazı'nın cenazesi, Samsun'un Havza ilçesindeki törenin ardından Havza Belediyesine ait cenaze aracıyla Tokat'taki tarihi Ali Paşa Camisi'ne getirildi.
Cenaze namazına Akyazı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.
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