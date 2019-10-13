Trafikte patenle tehlikeli yolculuk
- Maltepe’de paten kayarken bir aracın arkasına tutunarak kilometrelerce ilerleyen genç trafiği tehlikeye düşürdü
Genel 12.10.2019, 19:04 12.10.2019, 19:15
İSTANBUL (AA) - Maltepe’de paten kayarken bir aracın arkasına tutunarak kilometrelerce ilerleyen genç trafiği tehlikeye düşürürken, yoldaki sürücülerin de tepkisini çekti.
Yoldaki diğer sürücüler, hayatını hiçe sayan ve trafiği tehlikeye düşürerek kaza riski oluşturan genci şaşkınlıkla izlerken tepki de gösterdi.
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