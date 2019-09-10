Son Dakika
British Airways pilotlarının grevi ikinci gününde
“TMSF'ye geçtikten sonra Boydak şirketlerinin cirosu yüzde 100 arttı“
Honda, elektrifikasyon gücünü Frankfurt’ta sergiledi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri
VakıfBank'tan 500 milyon TL'lik TLREF endeksli bono ihracı
Fas’taki otobüs kazasında ölü sayısı 17ye yükseldi
Türksat Model Uydu Yarışması heyecanı
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
Borsa ilk yarıda yükseldi
“Trakya'nın Göbeklitepesi“ ilgi bekliyor

“Trakya'nın Göbeklitepesi“ ilgi bekliyor

-Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen: -"Milattan önce 6 binli yıllarda Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların tarımsal faaliyetlerinin araştırıldığı Aşağıpınar tüm dünya açısından önemlidir. Göbeklitepe ne kadar önemliyse Aşağıpınar da o kadar önemli"

Genel 10.09.2019, 13:07 10.09.2019, 13:15
“Trakya'nın Göbeklitepesi“ ilgi bekliyor
banner63

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, "Milattan önce 6 binli yıllarda Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların tarımsal faaliyetlerinin araştırıldığı Aşağıpınar tüm dünya açısından önemlidir. Göbeklitepe ne kadar önemliyse Aşağıpınar da o kadar önemli" dedi.

Şen, Ahmetçe köyündeki Aşağıpınar Kazıevi'ni ziyaret etti, Kazı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'dan bilgi aldı.

Aşağıpınar'ın kentin ve Trakya'nın tanıtımına da katkı sağlayabilecek bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Şen, "Milattan önce 6 binli yıllarda Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların tarımsal faaliyetlerinin araştırıldığı Aşağıpınar tüm dünya açısından önemlidir. Göbeklitepe ne kadar önemliyse Aşağıpınar da o kadar önemli. Aşağıpınar dünya kültür mirasına kazandırılmıştır. Aşağıpınar'ı daha fazla tanıtmalıyız. Aşağıpınar Trakya'nın turizmine ciddi katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Özdoğan ise Aşağıpınar'a "Trakya'nın Göbeklitepesi" denilebileceğini belirtti. Bölgede 28 yıldır devam eden kazı çalışmalarının sonlandırıldığını ifade eden Özdoğan, Aşağıpınar'da, Anadolu'dan Trakya'ya ilk defa buğdayı, arpayı, evcil koyun, sığır gibi çiftlik hayatını getirenlerin yaşamını incelediklerini aktardı. Özdoğan, Aşağıpınar'a olan ilginin artması için çalıştıklarını kaydetti.

#Aşağıpınar #kazı #kültür
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@