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"Transdinyester sorununun çözümü önceliğimiz"

- Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon: - "Transdinyester sorununun çözümü önceliğimizdir. Bu sorun, Moldova'nın tarafsız olma statüsünün korunmasıyla çözülebilir" - "Ülkenin tarafsızlık statüsü ile ilgili şüphe uyandırma girişimleri, Moldova halkına yapılan düşmanca bir eylemdir. Bu tür yaklaşımlar, ülkedeki iç anlaşmazlıkları kötüleştirir"

Genel 27.09.2019, 00:21

NEW YORK (AA) - Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Moldova'nın Transdinyester meselesine ilişkin, "Transdinyester sorununun çözümü önceliğimizdir. Bu sorun, Moldova'nın tarafsız olma statüsünün korunmasıyla çözülebilir." dedi.

Dodon, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nde yaptığı konuşmada, Moldova'nın Transdinyester bölgesi sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Moldova Anayasası'ndaki tarafsızlık ilkesinin önemine işaret ederek, "Ülkenin tarafsızlık statüsü ile ilgili şüphe uyandırma girişimleri, Moldova halkına yapılan düşmanca bir eylemdir. Bu tür yaklaşımlar, ülkedeki iç anlaşmazlıkları kötüleştirir." diye konuştu.

Transdinyester meselesinin çözülmesi gerektiğini vurgulayan Dodon, "Transdinyester sorununun çözümü önceliğimizdir. Bu sorun, Moldova'nın tarafsız olma statüsünün korunmasıyla çözülebilir." dedi.

Dodon, Rusya'nın Transdinyester bölgesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan cephanenin imha edilmesi konusundaki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "2003'ten bu yana ilk kez atılan bu adım, Transdinyester sorunu çözümü ve bölgedeki güvenliğin sağlanması konusunda belirleyici olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülke nüfusu yüzde 30 azaldı"

Cumhurbaşkanı Dodon, Moldova'daki sosyo ekonomik şartlarının kötüleştiğine dikkati çekerek, yaklaşık 1 milyon vatandaşın yurt dışında çalıştığını söyledi.

Moldova'nın bağımsızlığı kazanmasından 28 yıl geçtiğini hatırlatan Dodon, "Bu yıllarda, yenidoğan bebek sayısı üç kat azaldı. Ülke nüfusu yüzde 30 azaldı. Bazı ekonomik göstergeler 1990 yılının seviyesi altına düştü." ifadelerini kullandı.


#BM #Dodon #moldova #Transdinyester
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