Son Dakika
22 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı
Doğu’da hava sıcaklığı artıyor
Japonya’da sel felaketinde ölü sayısı 3’e yükseldi
Rusya, 2024 yılına kadar dolar kuru ve petrol fiyatları tahminlerini açıkladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Maç sırasında sel vurdu: 7 ölü
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı’ndan geçiyor
Jandarma Genel Komutanlığında terfi ve atamalar
Demir korkuluklara sıkışan sevimli köpeği itfaiye kurtardı
Yurtta hava durumu

Trendyol'da beyaz eşya satışları yüzde 160 arttı

- Düğün sezonunda Trendyol’da beyaz eşya satışları yüzde 160 arttı - Çiftler en çok ocak, çamaşır makinesi ve buzdolabı satın aldı

Genel 29.08.2019, 07:03
Trendyol'da beyaz eşya satışları yüzde 160 arttı

İSTANBUL (AA) - E-ticaret sitesi Trendyol’da, düğün sezonunda beyaz eşya satışları yüzde 160 arttı.

Trendyol açıklamasına göre, yeni evlenecek çiftler, Trendyol’un sunduğu cazip düğün paketi fırsatlarını bu yıl da kaçırmadı.

Bir önceki yıla kıyasla satışların yüzde 160 arttığı beyaz eşya kategorisinde çiftler en çok ocak, çamaşır makinesi ve buzdolabı satın aldı.

Trendyol düğün paketlerinde, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve ocak "beşlisi" çiftler tarafından yoğun ilgi görürken, kurutma makinesi, ankastre cihazlar ve derin dondurucular da tercih ediliyor.

Trendyol ekonomik düğün paketleri, 999 liradan başlarken, ürün çeşitlerine göre fiyatlar 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.

#beyaz eşya #trendyol
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@