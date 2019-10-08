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"Trump, Amerikan politikalarının iki yüzlülüğünü ortaya koymuştur"

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "ABD Başkanı Trump'ın hadsiz ve küstah açıklamaları, Amerikan politikalarının iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur" - "Türkiye, bu türden tehditlerle yönlendirilebilecek bir ülke değildir. Güvenliğini tehdit eden her durumda, kararlarını kendisi alabilecek yetkinliğe sahiptir"

Genel 07.10.2019, 23:42
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ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "ABD Başkanı Trump'ın hadsiz ve küstah açıklamaları, Amerikan politikalarının iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter paylaşımına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın askeri politikalarda etkisi olmadığını, kendi iç kamuoyunu tatmin etmek için bu tür basit tehditlere başvurduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu türden tehditlerle yönlendirilebilecek bir ülke değildir. Güvenliğini tehdit eden her durumda, kararlarını kendisi alabilecek yetkinliğe sahiptir. ABD Başkanı Trump'ın hadsiz ve küstah açıklamaları, Amerikan politikalarının iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur."

#Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu #Trump'ın açıklaması
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