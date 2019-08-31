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Trump, Kuveyt Emiri ile Beyaz Saray'da görüşecek
WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmet el-Cabir es-Sabah ile 12 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek. Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Trump, Kuveyt Emiri...
Genel 30.08.2019, 19:05 31.08.2019, 00:29
WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmet el-Cabir es-Sabah ile 12 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ı 12 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak.
Trump ve Şeyh Sabah, en son 5 Eylül 2018'de Beyaz Saray'da görüşmüştü.
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