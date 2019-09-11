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Trump “ön şartsız“ Ruhani ile görüşmeye hazır

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın "hiçbir ön şart olmadan" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Genel 10.09.2019, 21:42 11.09.2019, 09:06
Trump “ön şartsız“ Ruhani ile görüşmeye hazır

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın "hiçbir ön şart olmadan" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın imzaladığı ve terörle mücadeleye yönelik yaptırımları artırdığı kararnameye ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Trump ve Ruhani'nin bu ay sonunda New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları esnasında görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin bir soruyu Pompeo, "Başkan Trump, Ruhani ile hiçbir ön şart olmadan görüşmeye hazır olduğunu net bir şekilde söyledi." diye yanıtladı.

Mnuchin de muhtemel Trump-Ruhani görüşmesine ilişkin, ABD'nin İran'a herkesten çok yaptırım uyguladığını ve bunun da işe yaradığını belirterek, "Başkan, hiçbir ön şart olmadan Ruhani ile görüşeceğini açıkça söyledi ancak maksimum baskı kampanyamızı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeye açık olduğunu söylemişti.

Trump, Ruhani ile muhtemel görüşmesine ilişkin, "Bilmiyorum. Her şey mümkün. Kendi sorunlarını çözmek istiyorlar. Finansal olarak kötüye gidiyorlar. Biz bu sorunları 24 saatte çözebiliriz." değerlendirmesini yapmıştı.

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#ABD Başkanı Donald Trump #ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo #ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
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