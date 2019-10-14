Son Dakika
A Milli Takımda kadrodan çıkarılan Efecan hakkında doktor açıklaması
Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında harekata destek
A Milli Takımda kadrodan çıkarılan Efecan hakkında doktor açıklaması
Kobani sınırında askeri hareketlilik
Ceylanpınar’da roket düşen evde yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi aradı

Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi

- ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bölgedeki durumun ABD ordusu açısından "savunulamaz" hale geldiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin "ihtiyaten" geri çekilmesi talimatını verdiğini açıkladı

Genel 13.10.2019, 17:09
Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyindeki tüm ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmeleri ancak Suriye'den ayrılmamaları talimatı verdiğini söyledi.

Esper, CBS'in "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bölgedeki durumun ABD ordusu açısından "savunulamaz" hale geldiğini belirterek Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin "ihtiyaten" geri çekilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

"Son 24 saatte (Türklerin) saldırılarını aslen planladıklarından daha güneye ve batıya genişletme niyetinde olabileceklerini öğrendik." diyen Esper, Suriye'nin kuzeyinden kaç askerin geri çekileceği konusunda bilgi vermezken, Suriye'deki bin kişilik gücün büyük bölümünü temsil eden bu askerlerin Suriye'den tamamıyla ayrılmasının istenmediğini vurguladı.

Mark Esper, ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmesinin "mümkün olan en kısa zamanda güvenli biçimde" yapılacağını ifade etti.

ABD Savunma Bakanı ayrıca SDG'nin, Esed rejimi ordusu ve Rusya ile Türklere ve Suriyeli muhaliflere karşı koymak için "anlaşma" yapma arayışında olduğunu dile getirdi.

#Donald Trump #ABD askerleri #Mark Esper
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
İmsak 05:28
Güneş 06:51
Öğle 12:40
İkindi 15:46
Akşam 18:18
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@