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“Trump'tan bir şey istemem“
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "(ABD Başkanı Donald Trump ile) Destek hakkında konuşabiliriz. Bir şey istemek Ukrayna için uygun değil"
Genel 25.09.2019, 12:51 25.09.2019, 13:14
MOSKOVA (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Destek hakkında konuşabiliriz. Bir şey istemek Ukrayna için uygun değil." dedi.
Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Trump ile hangi konuları görüşeceğine ve ondan ne isteyeceğine yönelik soruyu yanıtlayan Zelenskiy, "Destek hakkında konuşabiliriz. Bir şey istemek Ukrayna için uygun değil. Ukrayna yeni, güçlü bir ülke ve kimseden bir şey istemez. Biz başkasına yardımcı olabiliriz." diye konuştu.
Zelenskiy, "Hiç kimse bana baskı kuramaz çünkü ben bağımsız bir ülkenin başkanıyım. Bana ancak 6 yaşındaki oğlum baskı kurabilir." yorumunu yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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