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Trump'tan “Türkiye“ açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump:- "Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum"

Genel 12.10.2019, 00:35 12.10.2019, 13:16
Trump'tan “Türkiye“ açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum." dedi.

Trump, Louisiana eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Türkiye'ye olası yaptırımlarla ilgili açıklaması hatırlatılan Trump, "Türkiye ve Kürtler (YPG/PKK) yüzyıllardır savaşıyor. Biz oradan (Suriye'nin kuzeyi) çıktık." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin büyük bir ekonomik gücü olduğunu belirterek, "Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız." uyarısında bulundu.

ABD'nin DEAŞ'ı yüzde yüz yendiğini vurgulayan Trump, "Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum." diye konuştu.

Trump, "Yaptırımları zorunda kalırsak, kullanırız." mesajını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#yaptırım #türkiye #ABD Başkanı Donald Trump
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