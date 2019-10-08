Trump'tan “YPG/PKK“ açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin YPG/PKK'ya silah ve para desteğini sürdürdüğünü açıkladı.
Genel 08.10.2019, 16:35 08.10.2019, 17:34
WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin YPG/PKK'ya silah ve para desteğini sürdürdüğünü açıkladı.
Türkiye'nin halihazırda büyük bir Kürt nüfusa ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Trump, "Türkiye, Suriye'nin o bölgesinde (operasyon bölgesi) sadece 50 askerimiz olduğunu ve o kişileri çoktan geri çektiğimizi anlıyor. Türkiye, zorunlu olmayan ya da gereksiz herhangi bir savaşa girerse bunun, ekonomisi ve kırılgan para birimi üzerinde yıkıcı etkisi olur" ifadesine yer verdi.
Başkan Trump ayrıca "Kürtlere, finansal olarak ve silah bakımından yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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