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Trump'tan Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a "sizinleyiz" mesajı

- ABD Başkanı Donald Trump: "(Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a hitaben) Sizinleyiz, Tanrı sizi kutsasın" - Kasırganın etkisini azalttığı Kuzey Carolina eyaletinde denizde sörf yapan kişi, AA muhabiri tarafından görüntülendi

Genel 07.09.2019, 04:54
Trump'tan Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a
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WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı video mesajda, Dorian Kasırgası'nın büyük tahribata yol açtığı Bahamalar'a "Sizinleyiz, Tanrı sizi kutsasın." ifadesini kullandı.

Dorian Kasırgası ABD'nin kuzeyine doğru ilerlerken, ABD Başkanı Trump resmi Twitter hesabından kasırgaya ilişkin bir video mesaj yayımladı.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, kasırganın bu ülkeye verdiği zararın farkında olduklarını ve her türlü yardımı yapacaklarını vurguladı.

Donald Trump, Bahamalar'a, "Sizinleyiz, Tanrı sizi kutsasın." mesajını iletti.

- Kasırga tehlikesinin geçtiği bölgelerde sörf keyfi

Öte yandan, kasırganın denize doğru ilerlemesinin ardından, daha önce tehlike altında olan Kuzey Carolina eyaletindeki Carolina Beach bölgesinde halk da sahile indi.

Sahilde sörf yapan bir kişi de AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Şu anda kategori 1 seviyesinde olan Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında kuzey yönünde ilerliyor.

ABD kıyılarına ulaşmadan önce 5'inci kategoride Bahamalar'ı vuran kasırga nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, yüzlerce kişinin kaybolduğu kasırgada ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtmişti.

#abd #Bahamalar #Dorian kasırgası
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