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Trump'tan Kuveyt Emiri Sabah'a geçmiş olsun mesajı

- ABD Başkanı Donald Trump, sağlık sebepleri dolayısıyla kendisiyle yapacağı görüşmeyi ertelemek zorunda kalan Sabah'a geçmiş olsun dileğini iletti - Trump, iyileşir iyileşmez Emir Sabah ile görüşmeyi umduğunu da belirtti

Genel 09.09.2019, 05:57
Trump'tan Kuveyt Emiri Sabah'a geçmiş olsun mesajı
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WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, sağlık sebepleri dolayısıyla kendisiyle yapacağı görüşmeyi ertelemek zorunda kalan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah'a geçmiş olsun dileğini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Şeyh Sabah'ın sağlık durumuyla ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, dostu Emir'e acil şifalar diliyor ve iyileşir iyileşmez kendisini Washington'da ağırlamayı bekliyor. Emir saygı duyulan bir lider ve bölgedeki sorunların aşılmasında ABD'nin çok değerli bir ortağı olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın yayımladığı haberde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın sağlık kontrolleri için ABD'de bir hastanede bulunduğu ve bu nedenle Donald Trump ile görüşmesini ertelediği belirtilmişti.

Emirlik Divanı İşleri Bakanı Ali es-Sabah da 90 yaşındaki Sabah'ın tıbbi testlerinin tamamlanması amacıyla ABD'de bir hastanede bulunduğunu ifade etmişti.

#abd #Donald Trump #Kuveyt
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