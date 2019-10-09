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Trump'tan Orta Doğu itirafı
- ABD Başkanı Donald Trump: - "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu" - "ABD, Orta Doğu'da polislik ve çatışmaya 8 trilyon dolar harcadı" - "Orta Doğu'ya girmek, ülkemizin tarihinde alınan en kötü karardır"
Genel 09.10.2019, 15:45
ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Orta Doğu'da) savaşa girdiklerini ancak bölgede bu silahlardan olmadığını söyledi.
ABD'nin, kitle imha silahları denilen yanlış ve artık hatalı olduğu ispatlanmış dayanakla savaşa girdiğine işaret eden Trump, "(Kitle imha silahları) Hiç yoktu. Şimdi yüce askerlerimizi ve ordumuzu yavaşça ve dikkatlice eve getiriyoruz. Odağımız büyük resimde. ABD, hiç olmadığı kadar büyük." değerlendirmesinde bulundu.
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