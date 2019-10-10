Trump'tan yeni Suriye açıklaması
- ABD Başkanı Donald Trump: - "Bazıları bizden bu bölgeye (Suriye'nin kuzeyi) on binlerce asker göndermemizi ve savaşı baştan başlatmamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları ise bize 'dışarıda kalın, bizim (ABD'nin) finansal yardımımızla bile olsa Kürtlerin kendi savaşını vermelerine müsaade edin' diyorlar" - "Türkiye'ye oyunu kurallarına göre oynamazlarsa onları ekonomik olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağımı söyledim"
WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Bazıları bizden, bu bölgeye (Suriye'nin kuzeyi) on binlerce asker göndermemizi ve savaşı baştan başlatmamızı istiyor. Türkiye, bir NATO üyesi. Bazıları ise bize 'dışarıda kalın, bizim (ABD'nin) finansal yardımımızla bile olsa Kürtlerin kendi savaşını vermelerine müsaade edin' diyorlar." açıklamasında bulundu.
Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun süredir "Kürtlere" saldırmayı planladığını savunarak, "Onlar (Türkiye ve YPG/PKK) uzun yıllardır kavgalılar. Bizim saldırı alanının yakınında askerimiz ya da askeri varlığımız yok." değerlendirmesinde bulundu.
"Her iki tarafla da konuşuyoruz. Bazıları bizden, bu bölgeye (Suriye'nin kuzeyi) on binlerce asker göndermemizi ve savaşı baştan başlatmamızı istiyor. Türkiye, bir NATO üyesi. Bazıları ise bize 'dışarıda kalın, bizim (ABD'nin) finansal yardımımızla bile olsa Kürtlerin kendi savaşını vermelerine müsaade edin' diyorlar. Türkiye'ye oyunu kurallarına göre oynamazlarsa, onları ekonomik olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağımı söyledim."
Trump, Suriye'nin kuzeyindeki durumu da yakından izlediğini belirtti.
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