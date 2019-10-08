WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin YPG/PKK'ya silah ve para desteğini sürdürdüğünü açıkladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "'den çekilme sürecinde olabiliriz ama hiçbir şekilde (YPG/PKK)i terk etmiyoruz, onlar özel insanlar ve müthiş savaşçılar. Aynı zamanda NATO müttefikimiz ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz de çok iyi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin halihazırda büyük bir Kürt nüfusa ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Trump, "Türkiye, Suriye'nin o bölgesinde (operasyon bölgesi) sadece 50 askerimiz olduğunu ve o kişileri çoktan geri çektiğimizi anlıyor. Türkiye, zorunlu olmayan ya da gereksiz herhangi bir savaşa girerse bunun, ekonomisi ve kırılgan para birimi üzerinde yıkıcı etkisi olur" ifadesine yer verdi.

Başkan Trump ayrıca "Kürtlere, finansal olarak ve silah bakımından yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.