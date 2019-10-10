TSE'den Bakü'de iş birliği protokolü

BAKÜ (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Reformlar Enstitüsü, Sumgayıt Kimya ve Sanayi Parkı arasında üçlü iş birliği protokolü imzalandı.

Bakü'de düzenlenen "Standartların Uygulanması, Azerbaycan-Türkiye İş Birliği" konferansına, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, TSE Eğitim Daire Başkanı Feyzullah Erdoğan ve TSE Azerbaycan Temsilcisi Gülhan Yüzereroğlu da katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, konferansta yaptığı konuşmada, ekonomik ilişkilerin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki en sağlam köprülerden birini oluşturduğunu vurguladı.

Büyükdede, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın en büyük dış ticaret ortaklarından biri olduğunu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artan bir seyir gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birçok alanda ümit verici potansiyel mevcut. Bu potansiyel alanlardan biri de kalite döngüsünün temel bileşenlerini oluşturan standartlar konusudur. Türkiye'de standart uygulamasının yerleşmesinde ve toplumun bilinçlenmesinde TSE'nin büyük rolü vardır. Ülkemiz standartların uygulanmasında önce insan, sonra kaliteyi ön plana çıkartan bir perspektif izlenmektedir. Soydaş ve kardeş iki ülkenin insanları olarak hepimizin büyük özveri ile çalışması lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiğimiz sürece kuvvetli bir millet olacağız."

- "İş birliğimiz, hedeflediğimiz başarılara ulaşmamızı kolaylaştırıyor"

TSE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şahin de Azerbaycan'a teknik bilgi, eğitim, belgelendirme, denetim ve gözetim alanlarında destek vermeyi istediklerini söyledi.

İlişkilerin seyrinde standartların uygulanması konusundaki iş birliğinin etkin olmasının önem arz ettiğini vurgulayan Şahin, "İş birliğimiz, hedeflediğimiz başarılara ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Bu çerçevede iki ülke arasındaki iş birliğinin çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

TSE Eğitim Daire Başkanı Feyzullah Erdoğan'un bir sunum yaptığı konferansta, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki ve TSE Azerbaycan Temsilcisi Gülhan Yüzereroğlu da Azerbaycan'da yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Konferans kapsamında, TSE ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Reformlar Enstitüsü, Sumgayıt Kimya ve Sanayi Parkı arasında üçlü iş birliği protokolü imzalandı. TSE adına protokole Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şahin imza attı.

Konferansta ayrıca, yıl içerisinde TİKA tarafından sağlanan destek ile TSE tarafından verilen kalite ve enerji yönetimi standardizasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayan Azerbaycanlı uzmanlara da sertifikaları verildi.