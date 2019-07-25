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TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 15 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.

Genel 25.07.2019, 11:49 25.07.2019, 12:22
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 15 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkıyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar Şanlıurfa’ya ulaştı. Şanlıurfa’da gerekli ikmalleri yapılan 15 araçlık konvoy daha sonra Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıktı. Konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi.

(Bekir Basmacı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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