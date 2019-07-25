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TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 15 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.
Genel 25.07.2019, 11:49 25.07.2019, 12:22
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 15 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.
(Bekir Basmacı/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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