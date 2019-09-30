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TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL’un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.
Genel 29.09.2019, 23:06
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı” dedi.(İHA)
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