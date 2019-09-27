TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde gerçekleştirdiği ortak operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)