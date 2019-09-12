TSKB'nin Çin Kalkınma Bankasından kredi alması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Suat İnce, TSKB ile Çin Kalkınma Bankası (CDB) arasında imzalanan 200 milyon dolarlık kredi anlaşmasının uluslararası finans kuruluşlarının ve yatırımcıların güçlü Türkiye ekonomisine güvenin devam ettiğinin önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

TSKB açıklamasına göre, TSKB, CDB'den 200 milyon dolar tutarında kredi temin etti. CDB’nin Türkiye’de verdiği ilk uzun vadeli kredi olma özelliğini taşıyan ve Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yürütülen "Bir Kuşak Bir Yol Girişimi" (Belt and Road Initiative) kapsamında temin edilen krediyle TSKB, Türkiye’deki üretim sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerini destekleyecek.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, dün imzalanan kredi anlaşmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada anlaşmanın uluslararası finans kuruluşlarının ve yatırımcıların güçlü Türkiye ekonomisine güvenin devam ettiğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kredi anlaşmasının CDB’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Türkiye’de bir bankaya sağladığı ilk kredi olma özelliğini taşıdığını bildiren İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Bu öncü adımın atılmasında büyük emeği olan Bakanlığımıza ve kalkınma yolculuğumuzda kıymetli bir iş birliği yaptığımız CDB’ye teşekkürü bir borç bilirim. CDB ile imzaladığımız bu ilk sözleşmeyle başlayan işbirliğimizin gelecek yıllarda da artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. 69 yıldır Türkiye’nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkımızı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla devam ettiriyor, paydaşlarımız için değer üretiyoruz. Bu son kredi anlaşmamız da yine kapsayıcı ve sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalarımızı güçlendirmemizde önemli bir rol üstlenecek."